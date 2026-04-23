Премьер Хорватии сделал неутешительный прогноз по вступлению Украины в ЕС

Прогнозы относительно вступления в ЕС

Хорватский премьер отметил, что Загреб поддерживает евроинтеграцию Киева, однако считает заявленные сроки (январь 2027 года) нереалистичными.

Он напомнил, что даже для Хорватии переговоры длились шесть лет.

"Ни одно расширение не происходило настолько быстро, чтобы завершить его за семь месяцев. До сих пор не открыто ни одного кластера, а сейчас почти май. Полноценное членство за такой короткий срок маловероятно", - подчеркнул Пленкович.

Он добавил, что не хочет спекулировать конкретными датами, поскольку Хорватия во время своего пути в ЕС несколько раз переносила ожидаемые сроки вступления.

Финансовая помощь и расширение

Пленкович приветствовал решение Венгрии и Словакии снять препятствия для предоставления Украине займа в размере 90 млрд евро.

Из этой суммы 60 млрд евро должны направить на оборону, а 30 млрд евро - на поддержку функционирования государства.

Также премьер выразил надежду на конструктивное сотрудничество с будущим главой венгерского правительства Петером Мадьяром по дальнейшему продвижению процесса расширения ЕС.

Гарантии безопасности

Отдельно глава хорватского правительства подчеркнул необходимость предоставления Украине мощных гарантий безопасности, которые должны выходить за пределы Евросоюза.

"Будущее мирное соглашение должно включать гарантии безопасности от мощных членов международного сообщества, учитывая негативный опыт Будапештского меморандума", - заявил он.