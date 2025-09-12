Премьер Грузии выдумал "подготовку госпереворота" с участием СБУ

Премьер Грузии Ираклий Кобахидзе считает, что Служба безопасности Украины якобы участвует в подготовке госпереворота в стране.
Как передает РБК-Украина, заявление Кобахидзе приводит "Грузия Online".
"Что касается возможной связи с теми внутриполитическими событиями, которые разворачиваются в стране, в том числе с анонсированным "свержением", вы видите, что оппозиция абсолютно в отчаянии, она ослаблена, и это главная причина. В такие моменты возможна любая провокация", - сказал Кобахидзе, комментируя якобы причастность СБУ к ввозу взрывчатки в Грузию.
Он добавил, что такой вопрос требует особого внимания.
По словам Кобахидзе, любой такой факт должен быть полностью расследован, и в Грузии "должны установить, кому понадобилось привносить в страну беспорядки".
Напомним, 11 сентября грузинская Служба госбезопасности заявила, что задержала двух украинцев, которые якобы хотели провезти на грузинскую территорию 2,4 кг гексогена (взрывчатки).
По версии грузинских силовиков, грузовик Mercedes-Benz с украинскими регистрационными номерами прибыл в Грузию из Турции, двигаясь по маршруту из Украины через Румынию и Болгарию. Гексоген якобы обнаружили в скрытых и тщательно замаскированных отсеках.
Уже сегодня, 12 сентября, в СГБ Грузии заявили, что взрывчатку украинцам якобы передала Служба безопасности Украины.
К слову, 5 февраля 2024 года Служба госбезопасности Грузии уже заявляла о похожем инциденте. Силовики утверждали, что изъяли взрывчатку, которую везли из Одессы в Воронеж.