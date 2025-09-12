RU

Встреча Зеленского и Путина Мирные переговоры Война в Украине

Премьер Грузии выдумал "подготовку госпереворота" с участием СБУ

Фото: Ираклий Кобахидзе, премьер Грузии (facebook.com/KobakhidzeOfficial)
Автор: Иван Носальский

Премьер Грузии Ираклий Кобахидзе считает, что Служба безопасности Украины якобы участвует в подготовке госпереворота в стране.

Как передает РБК-Украина, заявление Кобахидзе приводит "Грузия Online".

"Что касается возможной связи с теми внутриполитическими событиями, которые разворачиваются в стране, в том числе с анонсированным "свержением", вы видите, что оппозиция абсолютно в отчаянии, она ослаблена, и это главная причина. В такие моменты возможна любая провокация", - сказал Кобахидзе, комментируя якобы причастность СБУ к ввозу взрывчатки в Грузию.

Он добавил, что такой вопрос требует особого внимания. 

По словам Кобахидзе, любой такой факт должен быть полностью расследован, и в Грузии "должны установить, кому понадобилось привносить в страну беспорядки". 

Слухи о взрывчатке

Напомним, 11 сентября грузинская Служба госбезопасности заявила, что задержала двух украинцев, которые якобы хотели провезти на грузинскую территорию 2,4 кг гексогена (взрывчатки).

По версии грузинских силовиков, грузовик Mercedes-Benz с украинскими регистрационными номерами прибыл в Грузию из Турции, двигаясь по маршруту из Украины через Румынию и Болгарию. Гексоген якобы обнаружили в скрытых и тщательно замаскированных отсеках.

Уже сегодня, 12 сентября, в СГБ Грузии заявили, что взрывчатку украинцам якобы передала Служба безопасности Украины.

К слову, 5 февраля 2024 года Служба госбезопасности Грузии уже заявляла о похожем инциденте. Силовики утверждали, что изъяли взрывчатку, которую везли из Одессы в Воронеж.

