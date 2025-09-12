Прем'єр Грузії вигадав "підготовку держперевороту" за участю СБУ

Прем'єр Грузії Іраклій Кобахідзе вважає, що Служба безпеки України нібито бере участь у підготовці держперевороту в країні.
Як передає РБК-Україна, заяву Кобахідзе наводить "Грузия Online".
"Що стосується можливого зв'язку з тими внутрішньополітичними подіями, які розгортаються в країні, зокрема й з анонсованим "поваленням", ви бачите, що опозиція абсолютно в розпачі, вона ослаблена, і це головна причина. У такі моменти можлива будь-яка провокація", - сказав Кобахідзе, коментуючи нібито причетність СБУ до ввезення вибухівки в Грузію.
Він додав, що таке питання потребує особливої уваги.
За словами Кобахідзе, будь-який такий факт має бути повністю розслідуваний, і в Грузії "повинні встановити, кому знадобилося привносити в країну заворушення".
Нагадаємо, 11 вересня грузинська Служба держбезпеки заявила, що затримала двох українців, які нібито хотіли провезти на грузинську територію 2,4 кг гексогену (вибухівки).
За версією грузинських силовиків, вантажівка Mercedes-Benz з українськими реєстраційними номерами прибула в Грузію з Туреччини, рухаючись за маршрутом з України через Румунію і Болгарію. Гексоген нібито виявили в прихованих і ретельно замаскованих відсіках.
Уже сьогодні, 12 вересня, у СДБ Грузії заявили, що вибухівку українцям нібито передала Служба безпеки України.
До слова, 5 лютого 2024 року Служба держбезпеки Грузії вже заявляла про схожий інцидент. Силовики стверджували, що вилучили вибухівку, яку везли з Одеси до Воронежа.