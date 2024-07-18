Премьер Грузии надеется на улучшение отношений с ЕС после завершения войны в Украине

Пророссийский премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе увидел связь между улучшением отношений его страны с Евросоюзом и завершением войны России против Украины.
Об этом глава грузинского правительства заявил по итогам саммита Европейского политического сообщества в Британии, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Новости-Грузия".
Он рассказал, что в ходе саммита провел переговоры с главой дипломатии ЕС Жозепом Боррелем и главой Евросовета Шарлем Мишелем. Они обсуждали отношения Грузии с Евросоюзом и не только.
По его словам, как только в регионе "глобально изменится и успокоится ситуация", отношение к Грузии якобы существенно изменится.
"Мы очень надеемся, что максимум через год война в Украине завершится, соответственно, успокоится ситуация в регионе, и это положительно отразится в целом на политической обстановке в нашем регионе и отношении к Грузии", - добавил Кобахидзе.
Напомним, ранее в Грузии приняли скандальный аналог российского закона "об иноагентах". Пророссийская партия "Грузинская мечта", у которой большинство в парламенте, сделала это несмотря на массовые протесты против такого решения.
В Евросоюзе резко раскритиковали подобные действия. В частности, посол Евросоюза в Грузии Павел Герчинский заявил, что процесс вступления страны в блок приостановлен.
Также в начале июня США ввели против Грузии санкции за принятие скандального закона. Они предусматривают визовые ограничения для десятков граждан Грузии.
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