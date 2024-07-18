Премьер Грузии надеется на улучшение отношений с ЕС после завершения войны в Украине

Он рассказал, что в ходе саммита провел переговоры с главой дипломатии ЕС Жозепом Боррелем и главой Евросовета Шарлем Мишелем. Они обсуждали отношения Грузии с Евросоюзом и не только.

По его словам, как только в регионе "глобально изменится и успокоится ситуация", отношение к Грузии якобы существенно изменится.

"Мы очень надеемся, что максимум через год война в Украине завершится, соответственно, успокоится ситуация в регионе, и это положительно отразится в целом на политической обстановке в нашем регионе и отношении к Грузии", - добавил Кобахидзе.