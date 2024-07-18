Прем'єр Грузії сподівається на покращення відносин з ЄС після завершення війни в Україні

Він розповів, що під час саміту провів переговори з головою дипломатії ЄС Жозепом Боррелем та головою Євроради Шарлем Мішелем. Вони обговорювали відносини Грузії з Євросоюзом і не лише.

За його словами, як тільки в регіоні "глобально зміниться та заспокоїться ситуація", ставлення до Грузії нібито суттєво зміниться.

"Ми дуже сподіваємося, що максимум через рік війна в Україні завершиться, відповідно, заспокоїться ситуація в регіоні, і це позитивно вплине на політичну обстановку в нашому регіоні і на ставлення до Грузії", - додав Кобахідзе.