Прем'єр Грузії сподівається на покращення відносин з ЄС після завершення війни в Україні

Проросійський прем'єр-міністр Грузії Іраклій Кобахідзе побачив зв'язок між покращенням відносин його країни з Євросоюзом та завершенням війни Росії проти України.
Про це глава грузинського уряду заявив за підсумками саміту Європейського політичного співтовариства в Британії, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Новости-Грузия".
Він розповів, що під час саміту провів переговори з головою дипломатії ЄС Жозепом Боррелем та головою Євроради Шарлем Мішелем. Вони обговорювали відносини Грузії з Євросоюзом і не лише.
За його словами, як тільки в регіоні "глобально зміниться та заспокоїться ситуація", ставлення до Грузії нібито суттєво зміниться.
"Ми дуже сподіваємося, що максимум через рік війна в Україні завершиться, відповідно, заспокоїться ситуація в регіоні, і це позитивно вплине на політичну обстановку в нашому регіоні і на ставлення до Грузії", - додав Кобахідзе.
Нагадаємо, раніше в Грузії ухвалили скандальний аналог російського закону "про іноагентів". Проросійська партія "Грузинська мрія", яка має більшість у парламенті, зробила це незважаючи на масові протести проти такого рішення.
У Євросоюзі різко розкритикували такі дії. Зокрема, посол Євросоюзу у Грузії Павел Герчинський заявив, що процес вступу країни до блоку припинено.
Також на початку червня США ввели проти Грузії санкції за ухвалення скандального закону. Вони передбачають візові обмеження для десятків громадян Грузії.
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