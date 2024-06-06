США ввели санкции против чиновников из Грузии из-за закона об иноагентах

Соединенные Штаты Америки ввели ограничения против чиновников из Грузии после принятия страной закона об иноагентах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на представителя Государственного департамента США Мэтью Миллера .

"Соединенные Штаты по-прежнему глубоко обеспокоены антидемократическими действиями партии "Грузинская мечта", а также ее недавними заявлениями и риторикой. Эти действия рискуют подорвать европейское будущее Грузии и противоречить конституции Грузии", - сказал он.

По его словам, госсекретарь Энтони Блинкен недавно объявил всеобъемлющий обзор всего двустороннего сотрудничества между Соединенными Штатами и Грузией.

Поэтому Госдепартамент внедрил новую политику ограничения виз, и сегодня США предпринимают шаги по введению визовых ограничений в отношении десятков граждан Грузии, в частности физических лиц. Отмечается, что речь идет и о чиновниках.