США ввели санкции против чиновников из Грузии из-за закона об иноагентах
Соединенные Штаты Америки ввели ограничения против чиновников из Грузии после принятия страной закона об иноагентах.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на представителя Государственного департамента США Мэтью Миллера.
"Соединенные Штаты по-прежнему глубоко обеспокоены антидемократическими действиями партии "Грузинская мечта", а также ее недавними заявлениями и риторикой. Эти действия рискуют подорвать европейское будущее Грузии и противоречить конституции Грузии", - сказал он.
По его словам, госсекретарь Энтони Блинкен недавно объявил всеобъемлющий обзор всего двустороннего сотрудничества между Соединенными Штатами и Грузией.
Поэтому Госдепартамент внедрил новую политику ограничения виз, и сегодня США предпринимают шаги по введению визовых ограничений в отношении десятков граждан Грузии, в частности физических лиц. Отмечается, что речь идет и о чиновниках.
Что предшествовало
Ранее парламент Грузии принял скандальный закон об иноагентах, который очень похож на аналогичный закон в РФ. В то же время страны Запада и активное гражданское общество Грузии выступали против принятия этого нормативно-правового акта.
В то же время, ранее Politico сообщало, что в Конгресс США планировали внести законопроект о санкциях против ведущих грузинских политиков из-за принятия скандального закона об иноагентах.
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