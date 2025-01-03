Премьер Гренландии захотел добиться независимости от Дании
Премьер-министр Гренландии Муте Эгеде во время новогодней речи заявил о своем желании добиться независимости от Дании. Он хочет, чтобы остров самостоятельно определял свое будущее.
Как сообщает РБК-Украина, заявление Эгеде приводит Reuters.
"Настало время, чтобы мы сами сделали шаг и определили свое будущее, в том числе в отношении того, с кем мы будем тесно сотрудничать и кто будет нашими торговыми партнерами", - отметил Эгеде.
По его словам, история показала, что сотрудничество Гренландии с Данией "не привело к достижению полного равенства".
"Теперь нашей стране пора сделать следующий шаг. Как и другие страны мира, мы должны работать над устранением препятствий на пути сотрудничества - которые можно назвать оковами колониализма - и двигаться вперед", - уточнил премьер.
Он также подчеркнул, что решение о независимости должен принять народ Гренландии, но не рассказал, когда может пройти референдум.
Независимость Гренландии
До 1953 года Гренландия была датской колонией, но сейчас является самоуправляемой территорией Дании, а в 2009 году получила право провозгласить независимость в результате голосования.
Как пишет Reuters, движение за независимость Гренландии стало особенно популярным среди населения острова. Одной из причин является разоблачение действий датских властей в XX веке, включая кампанию по принудительному контролю рождаемости, начатую в 1960-х годах.
Издание уточняет, что сейчас большинство из 57 000 жителей Гренландии поддерживают независимость, но существуют разногласия по поводу сроков и потенциального влияния на уровень жизни.
Заявление Трампа
Напомним, недавно избранный президент США Дональд Трамп заявлял о том, что США считают "владение и контроль над Гренландией абсолютной необходимостью".
На фоне такого заявления министр обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен отметил, что его страна усиливает оборону Гренландии. Для этого выделили оборонный пакет на сумму около 1,5 млрд долларов.
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