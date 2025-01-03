Премьер Гренландии захотел добиться независимости от Дании

Премьер-министр Гренландии Муте Эгеде во время новогодней речи заявил о своем желании добиться независимости от Дании. Он хочет, чтобы остров самостоятельно определял свое будущее.

"Настало время, чтобы мы сами сделали шаг и определили свое будущее, в том числе в отношении того, с кем мы будем тесно сотрудничать и кто будет нашими торговыми партнерами", - отметил Эгеде.

По его словам, история показала, что сотрудничество Гренландии с Данией "не привело к достижению полного равенства".

"Теперь нашей стране пора сделать следующий шаг. Как и другие страны мира, мы должны работать над устранением препятствий на пути сотрудничества - которые можно назвать оковами колониализма - и двигаться вперед", - уточнил премьер.

Он также подчеркнул, что решение о независимости должен принять народ Гренландии, но не рассказал, когда может пройти референдум.

Независимость Гренландии

До 1953 года Гренландия была датской колонией, но сейчас является самоуправляемой территорией Дании, а в 2009 году получила право провозгласить независимость в результате голосования.

Как пишет Reuters, движение за независимость Гренландии стало особенно популярным среди населения острова. Одной из причин является разоблачение действий датских властей в XX веке, включая кампанию по принудительному контролю рождаемости, начатую в 1960-х годах.

Издание уточняет, что сейчас большинство из 57 000 жителей Гренландии поддерживают независимость, но существуют разногласия по поводу сроков и потенциального влияния на уровень жизни.