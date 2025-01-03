Прем'єр Гренландії захотів досягти незалежності від Данії

Прем'єр-міністр Гренландії Муте Егеде під час новорічної промови заявив про своє бажання досягти незалежності від Данії. Він хоче, щоб острів самостійно визначав своє майбутнє.

"Настав час, щоб ми самі зробили крок і визначили своє майбутнє, зокрема щодо того, з ким ми тісно співпрацюватимемо і хто буде нашими торговими партнерами", - зазначив Егеде.

За його словами, історія показала, що співпраця Гренландії з Данією "не привела до досягнення повної рівності".

"Тепер нашій країні час зробити наступний крок. Як і інші країни світу, ми повинні працювати над усуненням перешкод на шляху співпраці - які можна назвати кайданами колоніалізму - і рухатися вперед", - уточнив прем'єр.

Він також підкреслив, що рішення про незалежність має ухвалити народ Гренландії, але не розповів, коли може відбутися референдум.

Незалежність Гренландії

До 1953 року Гренландія була данською колонією, але наразі є самоврядною територією Данії, а 2009 року отримала право проголосити незалежність у результаті голосування.

Як пише Reuters, рух за незалежність Гренландії став особливо популярним серед населення острова. Однією з причин є викриття дій данської влади у XX столітті, включно з кампанією з примусового контролю народжуваності, розпочатою в 1960-х роках.

Видання уточнює, що зараз більшість з 57 000 жителів Гренландії підтримують незалежність, але існують розбіжності з приводу термінів і потенційного впливу на рівень життя.