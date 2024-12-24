Дания усиливает оборону Гренландии на фоне заявлений Трампа

Правительство Дании объявило о значительном увеличении расходов на оборону Гренландии. Такое решение приняли после того, как избранный президент США Дональд Трамп повторил свое желание приобрести эту арктическую территорию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BBC .

Как отметил министр обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен, оборонный пакет составляет "двузначную миллиардную сумму" в кронах, или по меньшей мере 1,5 млрд долларов.

Он назвал время объявления "ироничным", ведь вчера Трамп заявил, что владение и контроль над огромным островом является "абсолютной необходимостью" для США.

Отмечается, что Гренландия, автономная датская территория, является домом для крупного американского космического объекта и имеет стратегическое значение для США, поскольку лежит на самом коротком пути в Европу. Она имеет большие запасы полезных ископаемых и нефти.

По словам Поульсена, этот пакет позволит приобрести два новых инспекционных корабля, два новых беспилотника дальнего радиуса действия и две дополнительные команды собачьих упряжек.

Он также предусматривает финансирование увеличения штата Арктического командования в столице Нуук и модернизацию одного из трех основных гражданских аэропортов Гренландии для обслуживания сверхзвуковых истребителей F-35.

Министр не назвал точную сумму, но датские СМИ подсчитали, что она составит около 12-15 миллиардов крон (по меньшей мере 1,6 млрд долларов).

"Мы недостаточно инвестировали в Арктику в течение многих лет, теперь мы планируем усилить наше присутствие", - отметил Поульсен.