Премьер Гренладнии ответил на посягательства Трампа: США не получат остров
США не смогут получить Гренландию, несмотря на все желания американского президента Дональда Трампа завладеть ею. Жители острова сами решают свое будущее.
Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил новый премьер-министр Гренландии Йенс-Фредерик Нильсен.
Премьер отметил, что Гренландия должна слушать, когда упоминают страну из-за рубежа. Однако она не должна поддаваться давлению.
Он отверг посягательства Трампа на остров и четко дал понять, что США не получат Гренландию.
"Президент Трамп говорит, что Соединенные Штаты "получают Гренландию". Я четко заявляю: США не могут этого сделать. Мы не принадлежим никому другому. Мы сами решаем наше будущее", - заявил Нильсен.
Премьер добавил, что гренландцы не будут определять свое будущее через страх или принуждение. А на упреки США должны реагировать миром, достоинством и единством.
"С учетом этих приоритетов мы должны четко показать американскому президенту, что Гренландия наша. Так было вчера. Так есть сегодня. И так будет в будущем", - подчеркнул премьер.
Посягательство Трампа на Гренландию
После вступления в должность президента США, Дональд Трамп регулярно заявляет о намерении "купить" и взять под контроль Гренландию, поскольку это "нужно для международной безопасности".
В Гренландии, которая является полуавтономной территорией Дании, выступили против присоединения к США. На острове прошли протесты против политики Трампа. Дания также отвергает возможность покупки острова.
На днях Гренландию посетил вице-президент США Джей Ди Вэнс с женой. Во время визита он заявил, что США пока не будут увеличивать количество войск в Гренландии, но нацелены на ее безопасность.
А сегодня Трамп выразил уверенность в том, что США возьмут контроль над Гренландией. Он считает, что это 100% произойдет.
Кроме того, Трамп снова намекнул, что его страна может попытаться установить контроль над Гренландией даже с помощью военной силы.
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