Премьер Финляндии упрекнула Запад: Россия бы не напала, если бы Украина была в НАТО

Россия бы не напала, будь Украина в НАТО. Именно поэтому Финляндия и Швеция решили вступить в Североатлантический альянс.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление премьер-министра Финляндии Санны Марин, которое приводит Politico.

"Мы хотим стать членами НАТО, потому что мы не хотим, чтобы в Финляндии снова началась война", - заявила премьер-министр.

Она задала вопрос, должна ли Украина уже быть членом НАТО. Она добавила, если бы Украина была в Североатлантическом альянсе, то вторжение РФ не началось бы. В 2014 году РФ уже напала на Украину, а Европа и ее союзники не действовали решительно.

"Мы должны извлечь уроки с этого дня", - сказала Марин.