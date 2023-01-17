Премьер Финляндии упрекнула Запад: Россия бы не напала, если бы Украина была в НАТО
Россия бы не напала, будь Украина в НАТО. Именно поэтому Финляндия и Швеция решили вступить в Североатлантический альянс.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление премьер-министра Финляндии Санны Марин, которое приводит Politico.
"Мы хотим стать членами НАТО, потому что мы не хотим, чтобы в Финляндии снова началась война", - заявила премьер-министр.
Она задала вопрос, должна ли Украина уже быть членом НАТО. Она добавила, если бы Украина была в Североатлантическом альянсе, то вторжение РФ не началось бы. В 2014 году РФ уже напала на Украину, а Европа и ее союзники не действовали решительно.
"Мы должны извлечь уроки с этого дня", - сказала Марин.
Напомним, что Финляндия готова участвовать в поставках Украине танков Leopard. Но надеется, что такое решение будет принято.
Финляндия готовит очередную партию военной помощи для Украины . Однако пока неизвестно, что именно будет входить в новый пакет.
Президент Финляндии сравнил Путина со Сталиным и заявил, что оба просчитались с нападением.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram .