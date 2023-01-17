Прем'єр Фінляндії дорікнула Заходу: Росія б не напала, якби Україна була в НАТО

Росія б не напала, якби Україна була в НАТО. Саме тому Фінляндія та Швеція вирішили вступити до Північноатлантичного альянсу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прем'єр-міністра Фінляндії Санни Марін, яку приводить Politico.

"Ми хочемо стати членами НАТО, тому що ми не хочемо, щоб у Фінляндії знову розпочалася війна", - заявила прем'єр-міністр.

Вона поставила питання, чи повинна Україна вже бути членом НАТО. Вона додала, якщо б Україна була у Північноатлантичному альянсі, то вторгнення РФ не розпочалось би. У 2014 році РФ вже напала на Україну, а Європа та її союзники не діяли рішуче.

"Ми повинні винести уроки з цього дня", - сказала Марін.