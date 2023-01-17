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Прем'єр Фінляндії дорікнула Заходу: Росія б не напала, якби Україна була в НАТО

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Вівторок 17 січня 2023 23:00
Прем'єр Фінляндії дорікнула Заходу: Росія б не напала, якби Україна була в НАТО Фото: прем'єр-міністр Фінляндії Санна Марін (facebook com MarinSanna)
Автор: Дмитро Браславський

Росія б не напала, якби Україна була в НАТО. Саме тому Фінляндія та Швеція вирішили вступити до Північноатлантичного альянсу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прем'єр-міністра Фінляндії Санни Марін, яку приводить Politico.

"Ми хочемо стати членами НАТО, тому що ми не хочемо, щоб у Фінляндії знову розпочалася війна", - заявила прем'єр-міністр.

Вона поставила питання, чи повинна Україна вже бути членом НАТО. Вона додала, якщо б Україна була у Північноатлантичному альянсі, то вторгнення РФ не розпочалось би. У 2014 році РФ вже напала на Україну, а Європа та її союзники не діяли рішуче.

"Ми повинні винести уроки з цього дня", - сказала Марін.

Нагадаємо, що Фінляндія готова брати участь у постачанні Україні танків Leopard. Та сподівається, що таке рішення буде ухвалене.

Фінляндія готує чергову партію військової допомоги для України. Проте поки невідомо, що саме буде входити до нового пакету.

Президент Фінляндії порівняв Путіна зі Сталіним та заявив, що обидва прорахувалися з нападом.

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