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Президент Финляндии сравнил Путина со Сталиным: оба просчитались с нападением

Новина українською →
Хельсинки, Воскресенье 01 января 2023 22:13
Президент Финляндии сравнил Путина со Сталиным: оба просчитались с нападением Фото: Саули Ниинисте, президент Финляндии (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Глава Кремля Владимир Путин просчитался с нападением на Украину, как когда-то советский диктатор Иосиф Сталин просчитался со вторжением в Финляндию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на новогоднее обращение президента Финляндии Саули Ниинисте.

Он отметил, что прошедший год "вернул мир в прошлое", поскольку "ужасы большой войны снова появились в Европе".

По его словам, невозможно не замечать схожести вторжения России в Украину с Зимней войной, когда СССР надеялся оккупировать Хельсинки за две недели.

"Сталин и Путин не смогли распознать ключевой фактор. Дело в том, что люди, живущие в свободной стране, ценят свою волю и принципы. И что нация, которая предпринимает совместные усилия, представляет собой огромную силу", - подчеркнул Ниинисте.

Он также призвал сограждан осмелиться говорить о мире для того, чтобы положить конец страданиям украинцев.

"Каждый божий день, пока война в Украине продолжается, это увеличивает ее горькую цену... Перспектива мрачная. Но справедливый мир - настолько важная цель, что любые искренние попытки ее достижения заслуживают поддержки. Как и усилия Украины по рассмотрению своей инициативы в ООН", - отметил президент.

Напомним, ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявлял, что если Путин победит в войне против Украины, то он станет Сталиным 21-го века.

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