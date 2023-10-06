Премьер Чехии раскритиковал Словакию на фоне скандала с помощью Украине

Премьер-министр Чехии Петр Фиала раскритиковал решение президента Словакии Зузаны Чапутовой противостоять предоставлению Украине нового пакета военной помощи со стороны Министерства обороны.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Radio Prague International.
"Надеюсь, не будет невежливо, когда я скажу, что не считаю действия Словакии удачными", - сказал Фиала.
Премьер отметил, что Украина нуждается в скорой помощи, потому что ведет борьбу не только за свою независимость, но и за мир в Европе.
"Поэтому мы должны использовать все возможности, как помочь Украине", - сказал глава чешского правительства.
На днях в СМИ появилась информация, согласно которой президент Словакии Зузана Чапутова остановила план по отправке очередного пакета военной помощи Украине.
Однако позже телеканал Spravy RTVS сообщил, что Чапутова исключает утверждение о том, что она будет выступать против плана Министерства обороны Словакии предоставить еще один пакет военной помощи Украине.
Вчера, 5 октября, Чапутова заявила, что Словакия должна продолжать оказывать военную помощь Украине, поскольку речь идет о безопасности двух стран.
Следует отметить, что 30 сентября в Словакии прошли местные выборы. Больше всего голосов получила антиукраинская партия Smer-SD бывшего премьера Роберта Фицо.
Также после выборов резко изменил мнение о военной помощи Украине и бывшем премьере Петере Пеллегрини. Он заявил, что Словакии "больше нечего прислать" Киеву.
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