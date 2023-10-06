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Прем'єр Чехії розкритикував Словаччину на фоні скандалу з допомогою Україні

Фото: прем'єр-міністр Чехії Петро Фіала (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Прем'єр-міністр Чехії Петро Фіала розкритикував рішення президента Словаччини Зузани Чапутової протистояти наданню Україні нового пакету військової допомоги з боку Міністерства оборони.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Radio Prague International.

"Сподіваюся, не буде неввічливо, коли я скажу, що не вважаю дії Словаччини вдалими", - сказав Фіала.

Прем'єр зауважив, що Україна потребує швидкої допомоги, бо веде боротьбу не лише за свою незалежність, але й за мир у Європі.

"Тому ми мусимо використати всі можливості, як допомогти Україні", - сказав голова чеського уряду.

Скандал з допомогою Україні

Днями у ЗМІ, з'явилась інформація, згідно з якою президент Словаччини Зузана Чапутова зупинила план з відправлення чергового пакета військової допомоги Україні.

Однак пізніше телеканал Spravy RTVS повідомив, що Чапутова відкидає твердження про те, що вона виступатиме проти плану Міністерства оборони Словаччини надати ще один пакет військової допомоги Україні.

Вчора, 5 жовтня, Чапутова заявила, що Словаччина має продовжувати надавати військову допомогу Україні, адже йдеться про безпеку двох країн.

Вибори в Словаччині

Варто зауважити, що 30 вересня в Словаччині відбулись місцеві вибори. Найбільше голосів отримала антиукраїнська партія Smer-SD колишнього прем’єра Роберта Фіцо.

Також після виборів різко змінив думку про військову допомогу Україні й колишній прем'єр Петер Пеллегріні. Він заявив, що Словаччині "більше нічого надіслати" Києву.

Чому вибори у Словаччині важливі для України - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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