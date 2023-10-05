Президент Словакии опровергла слухи о блокировании пакета военной помощи Украине
Словакия должна продолжать оказывать военную помощь Украине, речь идет о безопасности двух стран.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Словакии Зузаны Чапутовой.
Она отметила, что уважает результаты парламентских выборов и негативное мнение на это партии, которая ведет коалиционные переговоры
Однако она заявила, что Словакия должна продолжать оказывать военную помощь Украине.
"Любая словацкая администрация должна понимать, что речь идет как о безопасности Украины, так и о безопасности самой Словакии", - сказала президент.
Чапутова отреагировала на заявления в СМИ
Также телеканал Spravy RTVS сообщил, что президент Зузана Чапутова отвергает утверждения о том, что она будет выступать против плана Министерства обороны Словакии предоставить еще один пакет военной помощи Украине.
Таким образом она отреагировала на сообщения в СМИ, в которых говорилось о том, что Чапутова остановила план по отправке очередного пакета военной помощи Украине.
Поддержка со стороны Словакии
30 сентября в Словакии прошли местные выборы. Больше всего голосов получила антиукраинская партия Smer-SD бывшего премьера Роберта Фицо.
Также после выборов резко изменил мнение о военной помощи Украине и бывшем премьере Петере Пеллегрини. Он заявил, что Словакии "больше нечего прислать" Киеву.
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