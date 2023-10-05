Президент Словакии опровергла слухи о блокировании пакета военной помощи Украине

Словакия должна продолжать оказывать военную помощь Украине, речь идет о безопасности двух стран.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Словакии Зузаны Чапутовой .

Она отметила, что уважает результаты парламентских выборов и негативное мнение на это партии, которая ведет коалиционные переговоры

Однако она заявила, что Словакия должна продолжать оказывать военную помощь Украине.

"Любая словацкая администрация должна понимать, что речь идет как о безопасности Украины, так и о безопасности самой Словакии", - сказала президент.

Чапутова отреагировала на заявления в СМИ

Также телеканал Spravy RTVS сообщил, что президент Зузана Чапутова отвергает утверждения о том, что она будет выступать против плана Министерства обороны Словакии предоставить еще один пакет военной помощи Украине.

Таким образом она отреагировала на сообщения в СМИ, в которых говорилось о том, что Чапутова остановила план по отправке очередного пакета военной помощи Украине.

Поддержка со стороны Словакии

30 сентября в Словакии прошли местные выборы. Больше всего голосов получила антиукраинская партия Smer-SD бывшего премьера Роберта Фицо.

Также после выборов резко изменил мнение о военной помощи Украине и бывшем премьере Петере Пеллегрини. Он заявил, что Словакии "больше нечего прислать" Киеву.

Почему выборы в Словакии важны для Украины - читайте в материале РБК-Украина.