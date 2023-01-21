Чехия передаст Украине танки Leopard? В Минобороны сделали заявление

Чехия не планирует передавать Украине танки Leopard 2, которые получит от Германии в качестве компенсации за ранее переданные Киеву советские танки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Минобороны Чехии.

"Зарубежные СМИ сообщают, что "Чехия и Словакия, видимо, готовы отказаться от танков Leopard 2 в пользу Украины". Эта информация является ложной. Никто не просил и не предлагал Чехии предоставить танки, которые, согласно ранее заключенному договору, она получит от Германии в качестве компенсации за помощь Украине", - говорится в заявлении.

При этом в Минобороны Чехии заявили, что ничего подобного не обсуждалось и на заседании Контактной группы по вопросам обороны на американской базе Рамштайн.

"Предположение о том, что Чехия вместо танков Leopard получит американские танки Abrams, также не соответствует действительности", - добавили в чешском оборонном ведомстве.