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Чехия передаст Украине танки Leopard? В Минобороны сделали заявление

Новина українською →
Чехия, Суббота 21 января 2023 11:03
Чехия передаст Украине танки Leopard? В Минобороны сделали заявление Фото: Чехия не планирует передавать Украине танки Leopard 2, которые получит от Германии (GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

Чехия не планирует передавать Украине танки Leopard 2, которые получит от Германии в качестве компенсации за ранее переданные Киеву советские танки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Минобороны Чехии.

"Зарубежные СМИ сообщают, что "Чехия и Словакия, видимо, готовы отказаться от танков Leopard 2 в пользу Украины". Эта информация является ложной. Никто не просил и не предлагал Чехии предоставить танки, которые, согласно ранее заключенному договору, она получит от Германии в качестве компенсации за помощь Украине", - говорится в заявлении.

При этом в Минобороны Чехии заявили, что ничего подобного не обсуждалось и на заседании Контактной группы по вопросам обороны на американской базе Рамштайн.

"Предположение о том, что Чехия вместо танков Leopard получит американские танки Abrams, также не соответствует действительности", - добавили в чешском оборонном ведомстве.

Ранее сообщалось, что Словакия и Чехия готовы передать Украине танки Leopard, предоставленные им Германией. Речь шла об около 30 единицах техники.

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