Премьер Болгарии сделал громкое заявление о войне в Украине и РФ

Премьер-министр Болгарии Румен Радев заявил, что Европейский Союз должен взять на себя ведущую роль в переговорах с Россией по завершению войны против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Bloomberg.

В Софии считают, что Европа опоздала с инициативой

Румен Радев выступил с заявлением в Париже на фоне дискуссий внутри Евросоюза о возможности прямого диалога с Кремлем.

Болгарский премьер подчеркнул, что ЕС необходима "реальная смена" подходов к войне в Украине и будущим переговорам.

"Я был бы рад, если бы Европа наконец согласилась начать переговоры с Россией; не просто начать – Европа должна была бы быть лидером в этих переговорах. Это важная миссия Европы", – сказал премьер-министр журналистам.

По мнению Радева, европейские страны слишком долго занимали выжидательную позицию, в то время как дипломатический процесс постепенно зашел в тупик.

Мирные переговоры столкнулись с трудностями

Переговоры, инициированные Соединенными Штатами, фактически остановились на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке и войны в Иране, которая отвлекла внимание президента США Дональда Трампа.

Одновременно Россия продолжает настаивать на выполнении своих ключевых требований, включая полный контроль над Донбассом.

На этом фоне в Европе усиливаются разговоры о необходимости более активного участия ЕС в дипломатических контактах.

Европейские государства также продолжают нести значительную часть финансовой и военной поддержки Украины.

Радев вновь выступил с критикой политики ЕС

Румен Радев, который ранее занимал пост президента Болгарии, неоднократно подвергался критике из-за заявлений, которые в Европе называли благоприятными для Кремля.

В частности, он выступал против ужесточения санкций в отношении России и призывал к прекращению огня.

Во время визита во Францию болгарский премьер также заявил, что его беспокоит стремление Европы добиться победы над Россией исключительно с помощью обычного вооружения.

"Меня лично тревожит желание Европы добиться победы над крупнейшей ядерной державой с помощью обычного оружия, не имея возможности перехватывать и противодействовать современной гиперзвуковой оружейной системе России", – заявил Радев перед встречей с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

В Европе все чаще говорят о контактах с Москвой

В последние месяцы в странах ЕС все чаще звучат призывы к возобновлению переговоров с Россией.

Ранее советник президента Франции Эммануэля Макрона уже посещал Москву для встреч с российскими чиновниками.

Президент Финляндии Александер Стубб также заявлял, что время для диалога с Россией постепенно приближается, хотя конкретные сроки начала переговоров пока остаются неизвестными.