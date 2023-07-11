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Премьер Болгарии о кассетных боеприпасах для Украины: успехи на поле боя важнее конвенций

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Вторник 11 июля 2023 17:28
Премьер Болгарии о кассетных боеприпасах для Украины: успехи на поле боя важнее конвенций Фото: премьер-министр Болгарии Николай Денков (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Достижения Вооруженным сил Украины на поле боя важнее подписанных конвенций, в том числе о запрете использования кассетных боеприпасов.

Об этом заявил премьер-министр Болгарии Николай Денков, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.

"Мы находимся в состоянии полномасштабной войны. Когда идет война, условности важны, но еще важнее добиваться успехов на поле боя", - подчеркнул он.

Денков добавил, что решения по кассетным боеприпасам являются "политически чувствительными", при этом он отметил, что не хочет "углубляться в эту тему".

Кассетные снаряды для Украины

Украина в рамках нового пакета военной помощи от США получит кассетные боеприпасы и другое вооружение. Президент Джо Байден заявил, что такие снаряды помогут украинским военным продолжить контрнаступление.

Ранее глава Минобороны Украины Алексей Резников развеял страхи по передаче кассетных боеприпасов и назвал пять главных принципов в их использовании.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что кассетные боеприпасы помогут компенсировать снарядный дефицит у украинских военных. Кроме того, отметил он, это понятный язык для РФ.

При этом советник Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан раскрыл обязательство Украины по применению кассетных боеприпасов.

Позже в Госдепе США объяснили, как одобрили решение о передаче Украине кассетных боеприпасов.

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