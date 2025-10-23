Премьер Бельгии нашел опасность в использовании российских активов для Украины
Премьер-министр Бельгии Барт Де Вевер предупредил, что использование замороженных российских активов для финансирования Украины может обернуться против стран ЕС.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.
Во время встречи с журналистами премьер-министр сказал, что ЕС должен быть осторожным, чтобы любые решения по замораживанию российских активов не обернулись против них.
Де Вевер даже отметил, что если требования Бельгии по этому вопросу не будут удовлетворены, она заблокирует использование этих активов.
Он добавил, что до сих пор не было представлено никакой правовой основы для такого решения, а это должно быть первым шагом.
Стоит отметить, что сейчас наибольшая часть замороженных российских активов - около 225 млрд долларов находится в Бельгии, но бельгийское правительство не хочет использовать их без гарантий от своих европейских партнеров.
По словам Де Вевера, эти гарантии включают защиту от исков компаний о компенсации, вклад каждого государства-члена и "совместные действия" всех государств-членов, которые имеют замороженные российские активы.
"Иначе российские меры возмездия могут коснуться только Бельгии, а это не очень справедливо", - сказал он.
Но в то же время добавил, что будет "удивлен", если все это будет сделано сегодня.
Напомним, что сегодня, после того как блок договорился о новых санкциях против России, европейские лидеры прибывают в Брюссель.
Они намерены обсудить дальнейшие способы помощи Украине, включая использование конфискованных российских активов для финансирования военных действий Киева. Однако некоторые государства-члены ранее высказали предостережения по этому поводу, среди них и Бельгия.
Стоит отметить, что международные партнеры Украины обсуждают пути покрытия дефицита госбюджета на следующий год. Один из них предусматривает создание так называемого "репарационного кредита" - механизма, который позволит использовать замороженные российские активы в пользу Украины.
Речь идет о сумме до 130 миллиардов евро, которая бы значительно помогла укрепить оборону Украины и усилить возможности противодействия агрессору, а также поддержала бы экономику страны в целом.
Как уже сообщалось, Бельгия больше всего подпадает под риски от предоставления Украине кредита. Поскольку именно в Бельгии находится компания Euroclear, где хранится наличность от заблокированных активов РФ.
В случае удовлетворения вероятных исков Москвы, именно Бельгии придется возмещать деньги, сумма которых составляет треть от ВВП страны.