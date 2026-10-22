Премьер Бельгии уверен, что ЕС не вернется к идее отдать Украине активы РФ
Еврокомиссия не будет предлагать новые операции с замороженными российскими активами, чтобы покрыть потребности Украины. В Бельгии, где хранится большинство этих средств, в этом уверены.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на выступившего в парламенте страны премьер-министра Бельгии Барта де Вевера. Его слова приводит The Brussels Times.
Де Вевер отчитывался депутатам о недельном саммите ЕС. По его словам, Еврокомиссия не предложит новых шагов по российским активам. "Я в этом уверен, потому что именно это и было сказано", - подчеркнул премьер.
Речь идет об около 185 млрд евро, замороженных в бельгийском депозитарии Euroclear. В прошлом году де Вевер решительно выступил против использования этих денег для помощи Украине. Тогда лидеры ЕС согласовали для Украины ссуду на 90 млрд евро на этот и последующие годы.
Этой суммы, по оценкам, не хватит. На саммите на прошлой неделе президент Владимир Зеленский попросил еще 70 млрд. евро на следующий год.
Де Вевер не исключает, что другие страны снова поднимут тему активов. Он подверг критике премьера Нидерландов Роба Йеттена, который заявил на радио, что хочет "забрать эти деньги".
По словам бельгийского премьера, некоторые новые европейские лидеры не участвовали в прошлогодней дискуссии и повторяют аргументы, которые он тогда отверг. Де Вевер предупредил коллег, что даже такие заявления могут иметь юридические последствия.
"Один коллега сказал мне в коридоре, что я будто прошелся по этой дискуссии огнеметом", - рассказал он. Теперь, по его словам, особого энтузиазма продолжать эту тему за столом нет.
Тема российских активов не сходит с повестки дня. У США тоже есть на эти деньги собственные планы: по данным FT, Вашингтон предложил европейцам разморозить их часть и передать под американский контроль , чтобы оживить мирные переговоры. Европейские делегаты от этого отказались.
Украина же добивается, чтобы средства пошли на ее нужды. Из-за нехватки денег в бюджете украинские дипломаты усилили переговоры с ЕС, а глава МИД Андрей Сибига предлагал финансировать оборону и восстановление именно из активов РФ.
Больше всего отрицает Бельгия. Еще до заявлений премьера ее министр обороны Тео Франкен называл позицию страны категорически негативной. Однако часть ЕС думает иначе: четыре государства-члена призвали Брюссель искать способ обойти бельгийское вето. А в ПАСЕ предложили передавать деньги Украине на основании решений ЕСПЧ.