Ердоган заявив, що Туреччина не забуде лист Трампа

Фото: Реджеп Ердоган (Sean Gallup/Getty Images)

Ердоган пообіцяв відповісти на лист

Президент Туреччини Реджеп Ердоган заявив, що його країна "не може забути" різкий лист президента США Дональда Трампа щодо військового наступу Туреччини на Сирію. Про це він повідомив, виступаючи перед іноземними журналістами в Стамбулі, передає АР news.

Повідомляється, що це перші коментарі Ердогана щодо листа Трампа від 9 жовтня, в якому, серед іншого, він попередив президента Туреччини не бути "крутим хлопцем".

Ердоган заявив, що Туреччина "зробить те, що необхідно" щодо листа "коли прийде час". Проте подробиць не уточнив.

"Лист президента Трампа, який не йшов рука об руку з політичною і дипломатичною ввічливістю, з'явився в ЗМІ. Звичайно, ми не забули про це. Нам було б неправильно забувати про це", - сказав Ердоган.

Нагадаємо, Трамп написав лист Ердогану, в якому закликає зупинити вторгнення Туреччини в Сирію.

"Давайте розробимо гарну угоду! Ви не хочете нести відповідальність за вбивство тисяч людей, а я не хочу нести відповідальність за руйнування турецької економіки - а я зроблю це... Не будь крутим хлопцем. Не будь дурнем! Я подзвоню тобі пізніше", - пише американський президент.

Також РБК-Україна повідомляло, що Ердоган викинув у сміття лист Трампа. У дипломатичних колах також зазначили, що лист Трампа розлютив Ердогана.