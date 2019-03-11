Попередні слухання у справах прем'єр-міністра Ізраїлю пройдуть після виборів

Слухання відбудуться протягом трьох місяців після передачі слідству вилучених матеріалів, не пізніше 10 липня

Предварительные слушания по делам, в рамках которых против премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху могут выдвинуть обвинения в коррупции, состоятся после выборов, запланированных на 9 апреля. Об этом сообщает газета Times of Israel.

Сообщается, что генпрокурор Израиля Авихай Мандельблит заявил, что следственные материалы по делам будут изъяты у следователей до 10 апреля 2019 года. Таким образом, он удовлетворил просьбу адвокатов Нетаньяху.

Кроме того, он заявил, что предварительные слушания, участие в которых должен принять сам премьер и другие подозреваемые в рамках дел, должны состояться в течение трех месяцев после передачи следствию изъятых материалов, не позднее 10 июля.

Напомним, Биньямин Нетаньяху в ходе видеобращения отверг обвинения в коррупции.

28 февраля генеральный прокурор Израиля Авихай Мандельблит намерен предъявить обвинения премьер-министру страны Биньямину Нетаньяху в мошенничестве, взяточничестве и злоупотреблении доверием по трем уголовным делам.

Это может повлиять на исход внеочередных парламентских выборов, которые состоятся 9 апреля. Сейчас опросы общественного мнения говорят о почти равных позициях партий "Ликуд", которую возглавляет премьер, и оппозиционной партии "Синий и белый".

Ранее Нетаньяху заявлял, что не уйдет в отставку с должности, если генеральный прокурор примет рекомендации полиции об обвинении в коррупции до того, как будет рассмотрена позиция премьера по делу.