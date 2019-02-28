Нетаньяху відкинув звинувачення у корупції

Фото: Біньямін Нетаньяху flickr.com/israelipm)

На думку прем'єр-міністра країни, проти нього йде "полювання на відьом"

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху в ході відеозвернення відкинув звинувачення в корупції. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Нетаньяху в четвер відхилив в якості політично мотивованого "полювання на відьом" інформацію про можливі кримінальні звинувачення проти нього з боку генерального прокурора Ізраїлю Авіхая Мандельбліта.

"В цих твердженнях немає нічого", - сказав він у телевізійному заяві, додавши, що "весь цей картковий будиночок завалиться".

Нагадаємо, сьогодні стало відомо, що генеральний прокурор Ізраїлю Авіхай Мандельбліт має намір пред'явити звинувачення прем'єр-міністру країни Біньяміну Нетаньяху в шахрайстві, хабарництві і зловживанні довірою у трьох кримінальних справах.

Це може вплинути на результат позачергових парламентських виборів, що відбудеться 9 квітня. Зараз опитування громадської думки свідчать про майже рівні позиції партій "Лікуд", яку очолює прем'єр, і опозиційної партії "Синій і білий".

Раніше Нетаньяху заявляв, що не піде у відставку з посади, якщо генеральний прокурор прийме рекомендації поліції про звинувачення в корупції до того, як буде розглянута позиція прем'єра у справі.