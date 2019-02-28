Генпрокурор Ізраїлю пред'явить звинувачення Нетаньяху

Фото: Біньямін Нетаньяху flickr.com/israelipm)

Нетаньяху можуть оголосити звинувачення у шахрайстві, хабарництві і зловживанні довірою у трьох кримінальних справах

Генеральний прокурор Ізраїлю Авихай Мандельблит має намір пред'явити звинувачення прем'єр-міністра країни Беньяміну Нетаньяху у шахрайстві, хабарництві і зловживанні довірою у трьох кримінальних справах. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Jerusalem Post.

Повідомляється, що може вплинути на результат позачергових парламентських виборів, що відбудеться 9 квітня. Зараз опитування громадської думки свідчать про майже рівних позиціях партій "Лікуд", яку очолює прем'єр, і опозиційної партії "Синій і білий".

Нагадаємо, як писало РБК-Україна, в червні дружину прем'єр-міністра країни Сару Нетаньяху звинуватили в шахрайстві. Зокрема, дружині Нетаньяху інкримінували неправомірну розтрату майже 100 тисяч доларів на оплату кейтерингу. За даними слідства, з вересня 2010 по березень 2013 року дружина політика замовляла їжу в ресторанах для резиденції прем'єра, хоча там працював кухар, а правила розпорядку забороняють замовляти їжу при наявності штатного кухаря.

При цьому сам Нетаньяху заявляв, що не піде у відставку з посади, якщо генеральний прокурор прийме рекомендації поліції про звинувачення в корупції до того, як буде розглянута позиція прем'єра у справі.