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Попередні слухання у справах прем'єр-міністра Ізраїлю пройдуть після виборів

Новини » Суспільство    11.03.2019 - 21:42
Попередні слухання у справах прем'єр-міністра Ізраїлю пройдуть після виборів
Фото: Біньямін Нетаньяху flickr.com/israelipm)

Слухання відбудуться протягом трьох місяців після передачі слідству вилучених матеріалів, не пізніше 10 липня

Попередні слухання по справах, в рамках яких проти прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньяху можуть висунути звинувачення в корупції, відбудуться після виборів, запланованих на 9 квітня. Про це повідомляє газета Times of Israel.

Повідомляється, що генпрокурор Ізраїлю Авихай Мандельблит заявив, що слідчі матеріали по справах будуть вилучені у слідчих до 10 квітня 2019 року. Таким чином він задовольнив прохання адвокатів Нетаньяху.

Крім того, він заявив, що попередні слухання, участь в яких повинен прийняти сам прем'єр і інші підозрювані в рамках справ, повинні відбутися протягом трьох місяців після передачі слідству вилучених матеріалів, не пізніше 10 липня.

Нагадаємо, Біньямін Нетаньяху в ході відеозвернення відкинув звинувачення у корупції.

28 лютого генеральний прокурор Ізраїлю Авихай Мандельбліт має намір пред'явити звинувачення прем'єр-міністру країни Біньяміна Нетаньяху в шахрайстві, хабарництві і зловживанні довірою у трьох кримінальних справах.

Це може вплинути на результат позачергових парламентських виборів, що відбудуться 9 квітня. Зараз опитування громадської думки свідчать про майже рівних позиціях партій "Лікуд", яку очолює прем'єр, і опозиційної партії "Синій і білий".

Раніше Нетаньяху заявляв, що не піде у відставку з посади, якщо генеральний прокурор прийме рекомендації поліції про звинувачення в корупції до того, як буде розглянута позиція прем'єра у справі.

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