Попереднє провадження у справі MH17 завершено. Судді та адвокати дослідили уламки
Судді та адвокати у справі MH17 дослідили реконструкцію та зібрані на місці катастрофи уламки малайзійського Boeing-777. Так, нідерландський суд завершив попереднє провадження у справі про знищення рейсу MH17 над Донбасом.
Про це повідомляє агентство Associated Press.
Судді та адвокати фігурантів справи MH17 відвідали військову авіабазу Гілзе-Рейн, на якій перебуває реконструкція літака та уламки. З ушкоджених частин літака вдалося зібрати кабіну та передню частину фюзеляжу. Судді, зокрема, оглянули зсередини частково реконструйовану передню частину літака, в якій залишилося два крісла пілотів.
Як пояснив головуючий суддя Хендрік Стінхейс, цей візит був потрібен для того, щоб суд мав можливість зробити спостереження. Ці спостереження, за словами судді, на більш пізньому етапі "можуть бути використані як обвинувальні або виправдувальні докази".
Попередня фаза судового розгляду почалася минулого року. У червні цього року суд почне обговорення по суті справи, яке, як очікується, триватиме до 2022 року.
Нагадаємо, 17 липня 2014 року у небі над Донецькою областю було збито малайзійський літак рейсу MH17. В результаті катастрофи загинули 298 людей, з них 15 членів екіпажу. Попередньо, літак був збитий проросійськими бойовиками з зенітної ракетної установки "БУК-М1". Є докази, що ця установка потрапила на Донбас з території РФ.
Як очікують в МЗС, судова тяганина у справі MH-17 завершиться не раніше 2023 року, але це тільки один із трьох треків у цій справі.
Додамо, суд Гааги відновив слухання у справі про катастрофу MH17 на початку лютого 2021 року.