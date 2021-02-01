У Нідерландах відновлюються слухання у справі МН17

Фото: літак рейсу МН17 (flickr by Alan Wilson)

Суд у Нідерландах сьогодні продовжить слухання у справі про збитий над Донбасом пасажирський авіалайнер рейсу МН17. Засідання розпочнеться о 10:00 за місцевим часом.

Про це повідомляється на сайті суду.

В ході останнього засідання за деякими з клопотань захисту одного з обвинуваченого, росіянина Олега Пулатова, суд прийняв рішення провести додаткові розслідування, виконання яких покладено на слідчого суддю.

Раніше РБК-Україна писало, що під час одного з попередніх судових засідань по справі MH17 Олег Пулатов виступив із зверненням, в якому заперечував провину.

Також повідомлялося, що в жовтні Росія вийшла з консультаційної групи з розслідування авіакатастрофи MH17.

При цьому міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що вихід РФ з консультативної групи з МН17 є свідченням страху Росії перед правдою.

Нагадаємо, Boeing-777 рейсу MH17 був збитий в небі над окупованим Донбасом 17 липня 2014 року. Він здійснював рейс з Амстердаму в Куала-Лумпур. Жертвами катастрофи стали 298 осіб.