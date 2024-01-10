Представитель Украины в НАТО рассказала о создании рабочей группы по ПВО ВСУ

По словам представительницы Украины при Североатлантическом альянсе, к новой рабочей группе позже привлекут иностранные компании, специализирующиеся на сфере противовоздушной обороны.

На следующей неделе на заседании группы украинская сторона намерена "изложить наши предложения и услышать предложения партнеров".

"На определенном этапе к этой работе будут привлечены даже компании, имеющие передовые технологии в этой сфере, чтобы не был такой себе теоретический дискурс", - отметила она.

Галибаренко уточнила, что речь идет, прежде всего, о западных оборонных компаниях, которые вовлечены в производство современных средств ПВО.

Сегодня состоялось заседание Совета Украина-НАТО на уровне послов для обсуждения массированных российских воздушных ударов по украинским городам, в том числе с применением иранских дронов и северокорейских ракет.

Страны Североатлантического альянса пообещали продолжить помогать Украине. В частности, заявили в пресс-службе НАТО, многие государства-члены блока "определили планы предоставить миллиарды евро дополнительному потенциалу в 2024 году".

Напомним, 29 декабря российские террористы массированно обстреляли Украину, выпустив около 160 ракет разных типов, кроме "Калибров". Силы ПВО ВСУ тогда сбили 114 вражеских целей.

А через несколько дней, 2 января, российские оккупанты выпустили 35 дронов-камикадзе и 99 ракет разных типов, в том числе аэробаллистические "Кинжалы". Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщал, что силы ПВО сбили 72 ракеты, в том числе все "Кинжалы".

В НАТО тогда отреагировали на ракетный и дроновый террор со стороны российских оккупантов, и решительно осудили удары по мирным городам и гражданским объектам в Украине. В заявлении говорилось, что страны-члены Альянса продолжат укреплять противовоздушную оборону ВСУ.

Кроме того, 8 января интервенты атаковали Украину дронами-камикадзе Shahed и более 50 ракет разных типов. Силам ПВО ВСУ удалось уничтожить 26 враждебных целей.