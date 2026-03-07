Представители Пентагона на прошлой неделе приезжали в Украину: Politico узнало цель визита

Представители Пентагона на прошлой неделе посетили Украину, чтобы продолжить работу над планом использования украинского опыта борьбы с дронами.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.
Издание отмечает, что атаки Ирана дешевыми дронами показали слабые места в обороне США и их союзников.
"Даже когда Трамп травил Зеленского, несколько украинских чиновников подтвердили, что интерес к их беспилотникам-перехватчикам со стороны США и нескольких арабских стран, оказавшихся на линии огня растет", - отмечают журналисты.
Поэтому угроза со стороны Ирана заставляет Пентагон ускорить соглашение с Украиной по беспилотникам-перехватчикам.
По данным источников Politico, представители Пентагона на прошлой неделе посетили Украину с неафициальным визитом. Главная цель - закупка и совместное производство дешевых дронов-перехватчиков, которые Украина успешно использует для уничтожения иранских "Шахедов".
Проблема, с которой столкнулся Вашингтон, заключается в том, что во время последних атак на Ближнем Востоке американские силы и их партнеры в Персидском заливе тратили ракеты Patriot (PAC-3) стоимостью более 13 млн долларов за единицу, чтобы сбить иранские дроны, цена которых не превышает 20-30 тысяч долларов.
"Мы не можем позволить себе выигрывать тактические бои, проигрывая экономическую войну на истощение", - отметил один из чиновников Пентагона.
Украинские разработчики предложили выход: дроны-перехватчики, стоимость которых составляет около 2500 долларов. Эти аппараты, оснащенные искусственным интеллектом для самонаведения, способны догонять и уничтожать "Шахеды", полностью нивелируя преимущество врага в цене.
Пентагон рассматривает возможность развертывания этих систем для защиты критической инфраструктуры в Иордании, Саудовской Аравии и кораблей в Красном море.
По информации издания, Киев готов поделиться технологиями и масштабировать производство специально для нужд США, но выдвинул встречное условие.
Поскольку Россия усилила атаки на энергетику, Украина требует гарантий бесперебойных поставок дефицитных зенитных ракет.
Напомним, США и по меньшей мере еще одна страна Персидского залива ведут переговоры по закупке дронов-перехватчиков Украины для противодействия иранским "Шахедам".
Причина такой заинтересованности заключается в том, что для сбивания иранского дрона, который стоит около 30 тысяч долларов, используются ракеты систем Patriot стоимостью более 13,5 млн долларов каждая.
Именно Украина первой применила массово произведенные дроны-перехватчики, стоимость которых не превышает несколько тысяч долларов, для уничтожения российских аналогов "Шахеда".
Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что Соединенные Штаты попросили у Украины помощи в защите от беспилотников типа "Шахед" на Ближнем Востоке.
К тому же Зеленский предложил странам Персидского залива украинские дроны-перехватчики, но, по его словам, сотрудничество с партнерами "возможно только без ущерба для нашей обороноспособности".