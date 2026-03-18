Представители МВФ прибыли в Украину и начали переговоры по реформам

Что предшествовало

Напомним, ранее МВФ согласовал новую программу расширенного финансирования для Украины. Она рассчитана на четыре года, речь идет о 8,1 млрд долларов, которые частично покроют дефицит украинского бюджета.

Первый транш - около 1,5 миллиарда долларов Украина уже получила в начале марта. Дальнейшее получение средств зависит от выполнения ряда условий.

Вчера издание Bloomberg написало, что МВФ выразил обеспокоенность относительно способности Украины получить остальное финансирование из пакета на 8,1 млрд долларов из-за бездействия народных депутатов.

В МВФ заявили, что у Верховной Рады есть время до конца марта, чтобы принять ряд законодательных изменений в рамках четырехлетней кредитной программы.

Речь идет о повышении налогов для бизнеса и населения. Именно эти шаги являются условием для получения следующих траншей помощи. Однако народные депутаты до сих пор не смогли принять изменения.