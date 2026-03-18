Мирный план США Графики отключения света Война в Украине

Представители МВФ прибыли в Украину и начали переговоры по реформам

12:29 18.03.2026 Ср
2 мин
Ранее МВФ выразил обеспокоенность относительно получения Украиной остатка пакета финансирования
aimg Ірина Глухова
Фото: представители МВФ прибыли в Украину и начали переговоры по реформам (Getty Images)

В среду, 18 марта, в Украину прибыла миссия Международного валютного фонда.

Как сообщает РБК-Украина, об этом заявила постоянная представительница Международного валютного фонда в Украине (МВФ) Пришила Тофано.

По ее словам, сегодня специалисты МВФ во главе с Гэвином Греем начали серию встреч с представителями украинской власти и другими партнерами в контексте визита персонала Фонда.

"Дискуссии будут фокусироваться на макроэкономической политике и ключевых структурных реформах", - сообщила постоянный представитель МВФ в Украине Пришила Тофано.

Что предшествовало

Напомним, ранее МВФ согласовал новую программу расширенного финансирования для Украины. Она рассчитана на четыре года, речь идет о 8,1 млрд долларов, которые частично покроют дефицит украинского бюджета.

Первый транш - около 1,5 миллиарда долларов Украина уже получила в начале марта. Дальнейшее получение средств зависит от выполнения ряда условий.

Вчера издание Bloomberg написало, что МВФ выразил обеспокоенность относительно способности Украины получить остальное финансирование из пакета на 8,1 млрд долларов из-за бездействия народных депутатов.

В МВФ заявили, что у Верховной Рады есть время до конца марта, чтобы принять ряд законодательных изменений в рамках четырехлетней кредитной программы.

Речь идет о повышении налогов для бизнеса и населения. Именно эти шаги являются условием для получения следующих траншей помощи. Однако народные депутаты до сих пор не смогли принять изменения.

