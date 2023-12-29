"Путина необходимо остановить". Байден отреагировал на ракетный удар РФ по Украине

Массированный удар России является напоминанием о том, что диктатор Владимир Путин хочет уничтожить Украину. Его нужно остановить.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Соединенных Штатов Америки Джо Байдена.

Американский лидер напомнил, что сегодня, 29 декабря, Россия нанесла удары по украинскому роддому, торговому центру и жилым кварталам, в результате чего погибли мирные жители, десятки получили ранения.

"Это суровое напоминание всему миру о том, что после почти двух лет этой разрушительной войны цель Путина остается неизменной. Он стремится уничтожить Украину и поработить ее народ. Его необходимо остановить", - подчеркнул Байден.

Он также добавил, что если Конгресс США не одобрит новое финансирование помощи Украине, то страна не сможет продолжать отправлять оружие и жизненно важные системы ПВО, которые необходимы для защиты украинского мирного населения.

"Конгресс должен сделать шаг вперед и действовать без дальнейших промедлений", - отметил президент.

По его словам, ставки в этой борьбе выходят далеко за пределы Украины. Они затрагивают и весь Североатлантический альянс.

"Мы не можем подвести наших союзников и партнеров. Мы не можем подвести Украину. История сурово осудит тех, кто не откликнется на призыв свободы", - резюмировал он.

Ракетный удар РФ по Украине

Напомним, сегодня, 29 декабря, российские оккупанты нанесли наиболее массированный удар по Украине с начала полномасштабной войны.

Всего в воздушном пространстве нашей страны зафиксировали более 150 целей.

Украинским силам противовоздушной обороны удалось 114 целей - 27 ударных БПЛА "Шахед" и 87 крылатых ракет Х-101/Х-555/Х-55.

Более детально с последствиями атаки российских террористов можете ознакомиться в материале РБК-Украина.