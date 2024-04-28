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Экс-глава МИД Литвы пошутил о Крымском городе. Россияне набросились с угрозами

Литва, Воскресенье 28 апреля 2024 13:39
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Экс-глава МИД Литвы пошутил о Крымском городе. Россияне набросились с угрозами Фото: бывший министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс (Flickr com mfa_lithuania)
Автор: Наталья Юрченко

Бывший министр иностранных дел Литвы, а ныне посол страны в Швеции Линас Линкявичюс потролил россиян из-за Крымского моста. Россия уже набросилась с угрозами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Линкявичюса в Twitter и росСМИ.

Накануне Линкявичюс обнародовал в своих соцсетях шутку о Крымском городе, намекая, что Украина может его уничтожить.

"Если кто-то еще не успел сфотографироваться на Керченском мосту, то есть время", - написал он.

Первый заместитель постоянного представителя России в ООН Дмитрий Полянский пригрозил литовскому дипломату. Он назвал Линкявичюса "послушной балтийской болонкой США" и заявил, что бывший министр в "судный день" пожалеет о таких словах.

Крымский мост

Напомним, что Крымский мост - это незаконная конструкция, построенная российскими оккупантами. Украинские военные атаковали Крымский мост, его перекрывали, чтобы провести ремонт.

Политическое и военное руководство Украины отмечает, что мост является законной целью для ВСУ.

Представители Главного управления разведки Минобороны рассказали The Guardian рассказали, что Украина готовит удар по Крымскому мосту. По словам представителей ГУР, это может произойти в первой половине 2024 года.

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Российская Федерация Крым Литва Крымский мост
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