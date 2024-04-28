Экс-глава МИД Литвы пошутил о Крымском городе. Россияне набросились с угрозами

Бывший министр иностранных дел Литвы, а ныне посол страны в Швеции Линас Линкявичюс потролил россиян из-за Крымского моста. Россия уже набросилась с угрозами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Линкявичюса в Twitter и росСМИ.

Накануне Линкявичюс обнародовал в своих соцсетях шутку о Крымском городе, намекая, что Украина может его уничтожить.

"Если кто-то еще не успел сфотографироваться на Керченском мосту, то есть время", - написал он.

Если кое-кто had had a chance, чтобы получить фото в Керхе моста, это продолжительное время. pic.twitter.com/SH9SxejoTk — Linas Linkevicius (@LinkeviciusL) 27 апреля 2024

Первый заместитель постоянного представителя России в ООН Дмитрий Полянский пригрозил литовскому дипломату. Он назвал Линкявичюса "послушной балтийской болонкой США" и заявил, что бывший министр в "судный день" пожалеет о таких словах.