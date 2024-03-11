RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Представитель ЕС о призыве Папы Римского: мы хотим справедливого мира для Украины

Фото: представитель Еврокомиссии Петер Стано (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Европейский союз поддерживает мирные переговоры Украины и России только на условиях Киева.

Об этом заявил представитель Еврокомиссии Петер Стано, сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию брифинга.

"Мы хотим справедливого мира. Мира, который принимает во внимание жертву войны, а это Украина", - заявил он. 

При этом Стано отметил, что вопрос о том, наступит ли мир, сейчас находится в руках одного человека - российского диктатора Владимира Путина, который продолжает ежедневно вести войну.

Скандальное заявление Папы Римского

Накануне издание Reuters опубликовало изложение фрагмента интервью Папы Римского для швейцарского телеканала RSI. В интервью понтифик, отвечая на вопрос, нужно ли Украине поднять "белый флаг" и пойти на переговоры с РФ, поддержал такую позицию

В Ватикане после этого заявили, что Папа Римский не имел в виду капитуляцию Украины. По словам руководителя пресс-службы Ватикана Маттео Бруни, понтифик говорил исключительно о необходимости переговоров.

Однако слова Папы Римского вызвали шквал критики среди западных лидеров и политиков. Критиковали заявление понтифика, в частности в Латвии и Польше. А глава МИД Украины Дмитрий Кулеба призвал Папу Римского не повторять ошибки прошлого и поддерживать Украину.

При этом генеральный секретарь кабинета министров Японии Ёсимаса Хаяси, реагируя на заявление Папы Римского, заявил, что волю Украины нужно уважать.

В то же время генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что капитуляция - это не мир.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война России против УкраиныПапа римскийЕвросоюзЕврокомиссия