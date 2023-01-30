Представитель Госдепа США посетит Европу и будет обсуждать поддержку Украины
Помощница госсекретаря США Карен Донфрид планирует отправиться в Италию, Польшу и Ватикан. В ходе этих визитов планируется обсудить поддержку Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Госдепа США.
"Карен Донфрид посетит Италию, Ватикан и Польшу с 30 января по 3 февраля, чтобы отметить приверженность Соединенным Штатам наших европейских союзников и партнеров, демократии и трансатлантической безопасности. как наша постоянная поддержка Украины", - говорится в сообщении.
В Риме помощник госсекретаря проведет серию встреч с высокопоставленными итальянскими официальными лицами и гражданским обществом, чтобы обсудить трансатлантические вопросы и нашу общую преданность Украине.
"Находясь в Варшаве, помощник госсекретаря Донфрид также проведет ряд встреч с высокопоставленными польскими официальными лицами, чтобы подтвердить наше сотрудничество с Польшей и обсудить нашу общую приверженность поддержке Украины", - добавили в Госдепе.
Напомним, что американская компания "AeroVironment" продолжит сотрудничество с Министерством обороны Украины и будет предоставлять нашим военным беспилотные летательные аппараты.
Страны и компании могут потерять доступ к рынку США, если будут вести отношения с организациями, на которые распространяются ограничения. Высокопоставленное должностное лицо Минфина США по санкциям предупредит об этом страны Ближнего Востока.
В Белом доме отметили, что подготовка к годовщине вторжения России в Украину продолжается полным ходом.
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