Представитель Госдепа США посетит Европу и будет обсуждать поддержку Украины

Помощница госсекретаря США Карен Донфрид планирует отправиться в Италию, Польшу и Ватикан. В ходе этих визитов планируется обсудить поддержку Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Госдепа США.

"Карен Донфрид посетит Италию, Ватикан и Польшу с 30 января по 3 февраля, чтобы отметить приверженность Соединенным Штатам наших европейских союзников и партнеров, демократии и трансатлантической безопасности. как наша постоянная поддержка Украины", - говорится в сообщении.

В Риме помощник госсекретаря проведет серию встреч с высокопоставленными итальянскими официальными лицами и гражданским обществом, чтобы обсудить трансатлантические вопросы и нашу общую преданность Украине.

"Находясь в Варшаве, помощник госсекретаря Донфрид также проведет ряд встреч с высокопоставленными польскими официальными лицами, чтобы подтвердить наше сотрудничество с Польшей и обсудить нашу общую приверженность поддержке Украины", - добавили в Госдепе.