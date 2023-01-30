Ведущий американский производитель пообещал для украинских военных еще больше дронов

Американская компания "AeroVironment" продолжит сотрудничество с Министерством обороны Украины и будет предоставлять нашим военным беспилотные летательные аппараты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

Заместитель Министра обороны Украины Владимир Гаврилов и Денис Шарапов провели встречу с делегацией американской компании "AeroVironment" Чарлсом Дином и Бретом Хашем. Данная компания специализируется на изготовленных беспилотниках.

"Состоялись двусторонние консультации в рамках реализации проектов по поставкам вооружения "AeroVironment" для нужд ВСУ и взаимодействию компании с отечественными производителями вооружения и военной техники", - говорится в сообщении.

В ходе встречи были обсуждены результаты прошедшего сотрудничества и планы на дальнейшие действия. В частности, с 24 февраля 2022 года компания предоставила Украине около 900 беспилотных лет.чих объектов. В дальнейшем их количество планируется увеличить.

"Поддерживаем Украину в этой войне, ведь наша общая с украинцами цель - уменьшать ряды российской армии, незаконно вторгшейся на вашу землю. Мы готовы работать с Минобороны и украинскими производителями оружия в рамках предоставления материально-технической помощи, а также через другие существующие программы. между нашими странами", - сказал вице-президент "AeroVironment" Чарлс Дин.