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Ведущий американский производитель пообещал для украинских военных еще больше дронов

Новина українською →
Украина, Понедельник 30 января 2023 17:32
Ведущий американский производитель пообещал для украинских военных еще больше дронов Фото: ведущий американский производитель пообещал для украинских военных еще больше дронов (pixabay.com)
Автор: Наталья Кава

Американская компания "AeroVironment" продолжит сотрудничество с Министерством обороны Украины и будет предоставлять нашим военным беспилотные летательные аппараты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

Заместитель Министра обороны Украины Владимир Гаврилов и Денис Шарапов провели встречу с делегацией американской компании "AeroVironment" Чарлсом Дином и Бретом Хашем. Данная компания специализируется на изготовленных беспилотниках.

"Состоялись двусторонние консультации в рамках реализации проектов по поставкам вооружения "AeroVironment" для нужд ВСУ и взаимодействию компании с отечественными производителями вооружения и военной техники", - говорится в сообщении.

В ходе встречи были обсуждены результаты прошедшего сотрудничества и планы на дальнейшие действия. В частности, с 24 февраля 2022 года компания предоставила Украине около 900 беспилотных лет.чих объектов. В дальнейшем их количество планируется увеличить.

"Поддерживаем Украину в этой войне, ведь наша общая с украинцами цель - уменьшать ряды российской армии, незаконно вторгшейся на вашу землю. Мы готовы работать с Минобороны и украинскими производителями оружия в рамках предоставления материально-технической помощи, а также через другие существующие программы. между нашими странами", - сказал вице-президент "AeroVironment" Чарлс Дин.

Ранее РБК-Украина сообщало, что Министерство обороны планирует увеличить закупку беспилотников у украинских производителей в 2023 году. На этот сегмент хотят направить 20 млрд гривен.

Напомним, ранее глава Минобороны Украины Алексей Резников заявлял, что наша страна уже выработала САУ "Богдана" и будут прикрывать западные танки на поле боя.

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