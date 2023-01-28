США предупредят Турцию и ОАЭ о наказании за уклонение от санкций против РФ

Страны и компании могут потерять доступ к рынку США, если будут вести дела с организациями, на которые распространяются ограничения. Высокопоставленный чиновник Минфина США по санкциям предупредит об этом страны Ближнего Востока.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Брайан Нельсон, заместитель министра по терроризму и финансовой разведке, посетит Оман, Объединенные Арабские Эмираты и Турцию с 29 января по 3 февраля и встретится с государственными чиновниками, а также с деловыми и финансовыми учреждениями, чтобы подтвердить, что Вашингтон продолжить применять жесткие меры, сообщил Reuters представитель Минфина.

"Лица и учреждения, работающие в разрешительных юрисдикциях, рискуют потенциально потерять доступ к рынкам США из-за ведения бизнеса с организациями, находящимися под санкциями, или непроведения надлежащей комплексной проверки", - сказал представитель.

Находясь в регионе, Нельсон обсудит усилия Минфина по пресечению попыток России уклониться от санкций и экспортного контроля, введенных в связи с ее жестокой войной против Украины, дестабилизирующей деятельностью Ирана в регионе, рисками незаконного финансирования, подрывающими экономический рост, и иностранными инвестициями.

Эта поездка станет еще одним визитом в Турцию высокопоставленного чиновника министерства финансов для обсуждения санкций после серии предупреждений в прошлом году со стороны представителей министерства финансов и торговли, поскольку Вашингтон усилил давление на Анкару, чтобы обеспечить соблюдение ограничений США в отношении России.

Поездка Нельсона совпадает с периодом напряженных отношений между Соединенными Штатами и Турцией, поскольку два союзника по НАТО расходятся во мнениях по целому ряду вопросов.

Совсем недавно отказ Турции дать зеленый свет заявкам Швеции и Финляндии в НАТО обеспокоил Вашингтон, в то время как Анкара разочарована тем, что ее просьба о покупке истребителей F-16 все больше увязывается с тем, могут ли две скандинавские страны присоединиться к альянсу.

Нельсон посетит Анкару, столицу Турции, и финансовый центр Стамбул 2-3 февраля. По словам представителя, он предупредит предприятия и банки, что им следует избегать операций, связанных с потенциальной передачей технологий двойного назначения, которые в конечном итоге могут быть использованы российскими военными.

Вашингтон и его союзники ввели несколько раундов санкций против Москвы после вторжения, в результате которого тысячи людей были убиты и ранены, а украинские города превратились в руины.

Турция осудила вторжение России и направила в Украину вооруженные беспилотники. В то же время она выступает против санкций Запада в отношении России и имеет тесные связи как с Москвой, так и с Киевом, своими черноморскими соседями.

Она также расширила торговлю и туризм с Россией. Некоторые турецкие фирмы приобрели или пытались купить российские активы у западных партнеров, отказавшись от санкций из-за санкций, в то время как другие сохраняют крупные активы в стране.