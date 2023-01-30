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Представник Держдепу США завітає до Європи та обговорюватиме підтримку України

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Понеділок 30 січня 2023 19:45
Представник Держдепу США завітає до Європи та обговорюватиме підтримку України Фото: Помічниця держсекретаря США Карен Донфрід (flickr.com)
Автор: Дмитро Браславський

Помічниця держсекретаря США Карен Донфрід планує відправитись до Італії, Польщі та Ватикану. Під час цих візитів планується обговорити підтримку України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Держдепу США.

"Карен Донфрід відвідає Італію, Ватикан та Польщу з 30 січня по 3 лютого, щоб наголосити на прихильності Сполучених Штатів до наших європейських союзників і партнерів, демократії та трансатлантичної безпеки. як наша постійна підтримка України", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що у Римі помічник держсекретаря проведе серію зустрічей з високопоставленими італійськими офіційними особами та громадянським суспільством, щоб обговорити трансатлантичні питання та нашу спільну відданість Україні.

"Перебуваючи у Варшаві, помічник держсекретаря Донфрід також проведе низку зустрічей з високопоставленими польськими офіційними особами, щоб підтвердити нашу співпрацю з Польщею та обговорити нашу спільну відданість підтримці України", - додали у Держдепі.

Нагадаємо, що американська компанія "AeroVironment" продовжить співпрацю з Міністерством оборони України та буде надавати нашим військовим безпілотні літальні апарати.

Країни та компанії можуть втратити доступ до ринку США, якщо вестимуть відносини з організаціями, на які поширюються обмеження. Високопосадовець Мінфіну США за санкціями попередить про це країни Близького Сходу.

У Білому дому зазначили, що підготовка до річниці вторгнення Росії в Україну триває повним ходом.

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