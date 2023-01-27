ua ru
Пт, 27 января News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

США намерены ответить на годовщину вторжения России, но подробностей не будет, - Белый дом

Новина українською →
США, Пятница 27 января 2023 23:21
США намерены ответить на годовщину вторжения России, но подробностей не будет, - Белый дом Фото: в Белом доме и других ведомствах США готовятся к годовщине вторжения России в Украину (GettyImage)
Автор: Татьяна Зарембо

В Белом доме отметили, что подготовка к годовщине вторжения России в Украину продолжается полным ходом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-конференцию спикера Белого дома Карин Жан-Пьер 27 января.

"Планирование того, как мы отреагируем на годовщину, идет полным ходом как здесь, в Белом доме, так и в других ведомствах. Но, как это обычно бывает, я не буду углубляться во внутренние дискуссии или перечислять какие-либо варианты действий, которые мы на данный момент рассматриваем", - сказала спикер.

В то же время, сегодня РБК-Украина сообщало, что президент США Джо Байден назначил Джеффа Зинтса, бизнесмена и бывшего координатора Белого дома по борьбе с COVID-19, новым руководителем аппарата Белого дома.

Кроме того, мы писали, что президент США Джо Байден хотел бы посетить Украину, но пока не время для этого.

Напомним, по данным журналистов NBC, Джо Байден на годовщину российского вторжения в Украину планирует визит в Европу. Вероятно, американский лидер посетит Польшу, а также объявит новый пакет помощи Украине.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты Америки Белый дом
NEWS
Россия готовит информационную спецоперацию против руководства Украины, - разведка
Россия готовит информационную спецоперацию против руководства Украины, - разведка
DAILY
Александр Завитневич: Российские генералы повели солдат на смерть, они поверили телевизору
Юлия Акимовакорреспондент РБК-Украина Александр Завитневич: Российские генералы повели солдат на смерть, они поверили телевизору