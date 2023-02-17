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Представят в Генассамблее ООН. Зеленский анонсировал резолюцию по миру в Украине

Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (president.gov.ua)
Автор: Иван Носальский

Украина представит на площадке Генеральной ассамблеи ООН резолюцию о справедливом мире в стране.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на выступление президента Украины Владимира Зеленского на саммите лидеров стран Карибского содружества.

"Мы представим на площадке Генассамблеи ООН резолюцию по всеобъемлющему, справедливому и устойчивому миру в Украине, а значит, и восстановлению полной силы международного порядка, основанного на правилах. Ваши голоса - имеют значение! Мир является ценностью, о которой нужно заботиться вместе", - подчеркнул глава государства.

Стоит заметить, что в саммите принимали участие 20 государств Карибского бассейна.

Напомним, ранее в СМИ появилась информация, что в день годовщины полномасштабного вторжения Генассамблея ООН примет резолюцию о мире в Украине.

Также мы писали, что Европейский парламент принял резолюцию к годовщине вторжения России в Украину, в котором призвал передать нашей стране авиацию.

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