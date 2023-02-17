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Представлять у Генасамблеї ООН. Зеленський анонсував резолюцію щодо миру в Україні

Фото: Володимир Зеленський, президент України (president.gov.ua)
Автор: Іван Носальський

Україна представить на майданчику Генеральної асамблеї ООН резолюцію про справедливий мир у країні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на виступ президента України Володимира Зеленського на саміті лідерів країн Карибської співдружності.

"Ми представимо на майданчику Генасамблеї ООН резолюцію щодо всеосяжного, справедливого та сталого миру в Україні, а отже, і відновлення повної сили міжнародного порядку, заснованого на правилах. Ваші голоси - мають значення! Мир є цінністю, про яку потрібно піклуватися разом", - наголосив голова держави.

Варто зауважити, що у саміті брали участь 20 країн Карибського басейну.

Нагадаємо, раніше у ЗМІ з'явилася інформація, що у день річниці повномасштабного вторгнення Генасамблея ООН ухвалить резолюцію про мир в Україні.

Також ми писали, що Європейський парламент ухвалив резолюцію до річниці вторгнення Росії до України, в якій закликав передати нашій країні авіацію.

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