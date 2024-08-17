"Представляли угрозу": военные США уничтожили морской дрон и наземную станцию хуситов

В заявлении американского военного ведомства в Twitter (X) отмечается, что в течение суток силы USCENTCOM успешно уничтожили в Красном море один надводный корабль (USV) хуситов, которых поддерживает Иран.

"Было определено, что этот USV представлял явную и непосредственную угрозу силам США и коалиции, а также торговым судам в регионе", - говорится в публикации Центркома.

Также американская сторона добавляет, что ликвидация объекта была осуществлена для защиты свободы судоходства, и чтобы "сделать международные воды более безопасными для судов США, коалиции и торговых судов".

Кроме того, в Центркоме проинформировали об уничтожении сутками ранее одной наземной станции управления в районах Йемена, контролируемых боевиками-хуситами.

Военными США было определено, что данная цель, как и вышеупомянутый морской дрон, также представляла собой "явную и непосредственную угрозу" как для сил США и коалиции, так и для коммерческих кораблей в этом регионе.

Операция США и союзников в Красном море из-за атак хуситов на корабли

Американская сторона достаточно методично ликвидирует дроны, ракеты и другое вооружение йеменских хуситов.

Такие действия западная коалиция (США, Британия и союзники) предпринимает из-за ударов боевиков по коммерческим кораблям в Красном море и Аденском заливе.

Напомним, с осени прошлого года, в частности, после вторжения ХАМАС в Израиль и начала операции ЦАХАЛ в Секторе Газа, хуситы регулярно пытаются совершать атаки на суда в Красном море.

Для противодействия этим ударам по коммерческим кораблям США, Великобритания и союзники создали морскую коалицию.

Так, ранее сообщалось, что несколько дней назад военные США ликвидировали в акватории Красного моря два судна йеменских хуситов. Перед этим в Центркоме информировали об уничтожении ракет, дрона и станции управления хуситов.

Кроме того, 1 августа американская сторона заявила об уничтожении нескольких надводных дронов хуситов в Красном море.