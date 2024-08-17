"Представляли загрозу": військові США знищили морський дрон та наземну станцію хуситів

Американські війська в рамках операції із захисту судноплавства у Червоному морі та Аденській затоці від атак бойовиків, ліквідували надводний дрон та наземну станцію управління єменських хуситів. В США розцінили ці об'єкти як такі, що несуть загрозу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центральне командування Збройних сил США (CENTCOM).
У заяві американського військового відомства у Twitter (X) зазначається, що протягом доби сили USCENTCOM успішно знищили у Червоному морі один надводний корабель (USV) хуситів, яких підтримує Іран.
"Було визначено, що цей USV представляв явну та безпосередню загрозу для сил США та коаліції, а також для торговельних суден у регіоні", - йдеться в публікації Центркому.
Також американська сторона додає, що ліквідація цілі була здійснена з метою захисту свободи судноплавства, та щоб "зробити міжнародні води більш безпечними для суден США, коаліції та торговельних суден".
Крім того, у Центркомі поінформували про знищення добою раніше одної наземної станції управлення у районах Ємену, контрольованих бойовикам-хуситами.
Військовими США було визначено, що дана ціль, як і вищезгаданий морський дрон, також становила "явну та безпосередню загрозу" як для сил США та коаліції, так і для комерційних кораблів у цьому регіоні.
Американська сторона досить методично ліквідовує дрони, ракети та інше озброєння єменських хуситів.
Такі дії західна коаліція (США, Британія та союзники) вживає через удари бойовиків по комерційних кораблях у Червоному морі та Аденській затоці.
Нагадаємо, з осені минулого року, зокрема після вторгнення ХАМАС до Ізраїлю та початку операції ЦАХАЛ у Секторі Газа, хусити регулярно намагаються здійснювати атаки на судна у Червоному морі.
Для протидії цим ударам по комерційних кораблях США, Британія та союзники створили морську коаліцію.
Так, раніше повідомлялося, що кілька днів тому військові США ліквідували в акваторії Червоного моря два судна єменських хуситів. Перед тим у Центркомі інформували про знищення ракет, дрона і станції управління хуситів.
Крім того, 1 серпня американська сторона заявила про знищення кількох надводних дронів хуситів у Червоному морі.
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