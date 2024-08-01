В США заявили об уничтожении нескольких надводных дронов хуситов в Красном море

Военнослужащие Соединенных Штатов Америки ликвидировали в Красном море три безэкипажных катера хуситов. Американские силы усмотрели в этих надводных беспилотниках непосредственную угрозу, в частности, для других судов.

Об этом сообщает РБК-Украина , ссылаясь на Twitter (X) Центрального командования Вооруженных сил США (CENTCOM).

Как уточнили в американском военном ведомстве, операция по уничтожению целей прошла в течение 30 июля.

Американская сторона указывает, что силы Центркома "успешно уничтожили три надводных корабля без экипажа (USV) поддерживаемых Ираном хуситов в Красном море".

"Было определено, что это оружие представляет непосредственную угрозу для сил США, коалиции и торговых судов в регионе", - отметили в военном ведомстве Штатов.

Также в Центркоме добавили, что такие действия были предприняты в целях защиты свободы судоходства, и чтобы "сделать международные воды более безопасными".

Операция США и союзников в Красном море из-за атак хуситов на корабли

Отметим, что американская сторона информирует о ликвидации дронов, ракет и другого вооружения йеменских хуситов достаточно регулярно.

Такие действия западная коалиция (США, Британия и союзники) предпринимает из-за ударов боевиков по коммерческим кораблям в Красном море и Аденском заливе.

Так, напомним, хуситы объясняют свои активные атаки по торговым судам и танкерам желанием поддержать палестинскую группировку ХАМАС, против которой Израиль проводит военную операцию в Секторе Газа из-за масштабного нападения террористов осенью 2023-го.

Ранее сообщалось, что 13 июля военные США уничтожили в Йемене несколько дронов хуситов. А 24 июля стало известно, что американские военные уничтожили 3 ракетные установки в подконтрольном хуситам районе Йемена.