Представлені нові керівники поліції у Львівській та Дніпропетровській областях

Фото: Сергій Князєв і Василь Виконский (facebook.com/mvs.gov.ua)

Поліцію Львівській області очолив полковник поліції Василь Виконский

У середу, 4 вересня, голова Національної поліції України Сергій Князєв представив нового керівника поліції Львівської області, а перший заступник В'ячеслав Аброськін - нового главу поліції Дніпропетровської області. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Національної поліції у Facebook.

Як повідомляється, поліцію Львівській області очолив полковник поліції Василь Виконский. Раніше він обіймав посаду начальника поліції Хмельницької області.

Сергій Князєв повідомив, що Василь Виконский одним з перших приєднався до правоохоронців, які стали на захист держави на сході.

Також у Дніпропетровській області новим керівником поліції регіону було призначено підполковника поліції Володимира Огурченка.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що Кабінет міністрів України забрав повноваження щодо економічних злочинів у Національній поліції. Управління по боротьбі з економічними злочинами в Нацполиции було ліквідовано.

Крім того, начальники чотирьох обласних Головних управлінь Національної поліції були звільнені зі своїх посад. Рішення було прийнято керівництвом Нацполиции згідно з висновками розширеного засідання колегії МВС України. На сьогодні звільнені керівники головних управлінь у Закарпатській, Львівській, Житомирській та Запорізькій областях.