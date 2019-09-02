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МВС ліквідувало економічний департамент Нацполіції

Новини » Політика    02.09.2019 - 15:54
МВС ліквідувало економічний департамент Нацполіції
Фото: Арсен Аваков (РБК-Україна)

Відтепер співробітники органу будуть працювати в Службі фінансових злочинів

Міністерство внутрішніх справ вирішило ліквідувати економічний департамент Національної поліції. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Арсена Авакова на своїй сторінці в Twitter.

За його словами, в Україні повинен бути єдиний профільний орган по боротьбі з економічними злочинами.

"МВС вже ліквідував департамент економічного захисту у складі Нацполиции. В країні повинен бути єдиний професійний і потужний орган по боротьбі з економічними злочинами", - повідомив Аваков.

За його словами, Кабінет міністрів підтримав ліквідацію департаменту і переклад фахівців в Службу фінансових розслідувань.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що 29 серпня Верховна рада IX скликання призначила новий склад Кабінету міністрів. До нього увійшли Дмитро Кулеба, Михайло Федоров, Тимофій Милованов, Оксана Маркарова, Олексій Оржель, Владислав Криклій, Олена Бабак, Ганна Новосад, Зоряна Скалецька, Володимир Бородянський, Юлія Соколовська, Арсен Аваков, Оксана Коляда, Дмитро Дубілет, Денис Малюська, Вадим Пристайко, Андрій Загороднюк.

Крім того, президент України Володимир Зеленський попросив Верховну раду нового скликання вивести Національну гвардію з системи Міністерства внутрішніх справ і передати її президенту.

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