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У чотирьох областях звільнені начальники главків поліції

Новини » Суспільство    29.08.2019 - 07:11
У чотирьох областях звільнені начальники главків поліції
Ілюстративне фото (РБК-Україна/Віталій Носач)

Керівники звільнені у Закарпатській, Львівській, Житомирській і Запорізькій областях

Начальники чотирьох обласних Головних управлінь Національної поліції були звільнені зі своїх посад. Про це передає РБК-Україна із посиланням на прес-службу Нацполіції.

Зазначається, що рішення прийнято керівництвом Нацполіції відповідно до висновків розширеного засідання колегії МВС України. На сьогодні звільнені керівники головних управлінь у Закарпатській, Львівській, Житомирській і Запорізькій областях.

"На даний час колишнього керівника Головного управління Нацполіції у Львівській області Валерія Середу призначено начальником Департаменту забезпечення діяльності голови Національної поліції України", - додали у прес-службі.

Крім того, колишнього начальника главка поліції у Житомирській області В’ячеслава Печененка призначили в центральний апарат Нацполіції.

"Наразі вирішується питання подальшого проходження служби колишніми начальниками головних управлінь Нацполіції в Запорізькій і Закарпатській областях", - зазначили в прес-службі.

Нагадаємо, нещодавно заступник голови Національної поліції України Костянтин Бушуєв пішов у відставку.

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