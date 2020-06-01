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Пристайко після звільнення поїде працювати послом в Лондон

Новини » Політика     01.06.2020 - 20:19
Пристайко після звільнення поїде працювати послом в Лондон
Фото: Вадим Пристайко (РБК-Україна)

Питання про призначення буде розглянуто найближчим часом

Верховна рада призначить нового віце-прем'єра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції. Вадим Пристайко буде звільнений з посади і поїде працювати послом України у Великобританії.

Про це в коментарі РБК-Україна розповіла народний депутат від "Слуги народу" Ірина Верещук.

Вона підтвердила, що сьогодні на засіданні фракції обговорювалося питання відставки Пристайко і призначення на його посаду Ольги Стефанишиної - генерального директора урядового офісу координації європейської та євроатлантичної інтеграції.

На питання про те, коли відбудуться ці призначення, Верещук відповіла:

"Не думаю, що ці призначення затягнуться, інакше ми б їх не обговорювали сьогодні на засіданні фракції... Знаю, що Вадим Пристайко поїде працювати послом в Лондон".

Нагадаємо, нардеп від "Слуги народу" Олександр Качура повідомив, що "фракція підтримала практично одноголосно" призначення Стефанишиної віце-прем'єром з європейської інтеграції.

Інформацію про призначення Пристайко на нову посаду також підтвердила заступник голови фракції "Слуги народу" Євгенія Кравчук.

"Нам повідомили, що Вадим Пристайко буде відряджений для роботи послом України у Великобританії. Це з одного боку втрата для Кабміну, але ми змушені піти на це, з огляду на трансформації, які відбуваються в Євросоюзі. Україні в Британії потрібен потужний посол, який зможе налагодити ефективну комунікацію з урядом для забезпечення підтримки нашої країни в проведенні реформ і захисту суверенітету", - зазначила вона.

Також РБК-Україна писало, що сьогодні на засіданні фракції "Слуга народу" затвердили кандидатуру міністра культури, яким повинен стати екс-гендиректор каналу 1+1 Олександр Ткаченко.

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський заявляв про кадровий голод, через який не може знайти кандидатів на посади міністрів культури, освіти та енергетики.

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Автор: Максим Зайченко

Теги Новини України политикаевроинтеграцияВадим Пристайко
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