Представника КНДР запросили відвідати похорон Єлизавети II, а Путіна - ні

Повідомляється, що глави держав і дипломати Росії, М'янми, Білорусі, Афганістану, Сирії та Венесуели запрошення на прощальну церемонію не отримають. Це пояснюється загостренням відносин і "негуманною" політикою влади названих держав.

За словами джерела в британському уряді, запрошення для Північної Кореї було зроблено на рівні послів.

Похорони королеви Єлизавети відбудуться в Лондоні 19 вересня, і безліч світових лідерів, членів королівської сім'ї та інших високопоставлених осіб вже заявили про свою участь.