Представителя КНДР пригласили посетить похороны Елизаветы II, а Путина - нет

Сообщается, что главы государств и дипломаты России, Мьянмы, Беларуси, Афганистана, Сирии и Венесуэлы приглашения на прощальную церемонию не получат. Это объясняется обострением отношений и "негуманной" политикой властей названых государств.

По словам источника в британском правительстве, приглашение для Северной Кореи было сделано на уровне послов.

Похороны королевы Елизаветы состоятся в Лондоне 19 сентября, и множество мировых лидеров, членов королевской семьи и других высокопоставленных лиц уже заявили о своем участии.